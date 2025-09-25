960 11
Російські безпілотники "Італмас" чотири рази вдарили по Сумах: пошкоджено підприємства та житлові будинки
У Сумах зафіксували чотири вибухи внаслідок ударів російських безпілотників-камікадзе "Італмас".
Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, два безпілотники влучили по території приватного підприємства, ще один - у житловий сектор, де вибито 27 вікон. Один із вибухів стався поруч із комунальним підприємством міської ради.
Попередньо, жертв серед цивільного населення немає. Наразі на місцях працюють аварійні та екстрені служби.
