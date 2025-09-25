Російські безпілотники "Італмас" чотири рази вдарили по Сумах: пошкоджено підприємства та житлові будинки

У Сумах зафіксували чотири вибухи внаслідок ударів російських безпілотників-камікадзе "Італмас".

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, два безпілотники влучили по території приватного підприємства, ще один - у житловий сектор, де вибито 27 вікон. Один із вибухів стався поруч із комунальним підприємством міської ради.

Попередньо, жертв серед цивільного населення немає. Наразі на місцях працюють аварійні та екстрені служби.

