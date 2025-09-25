УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8895 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
960 11

Російські безпілотники "Італмас" чотири рази вдарили по Сумах: пошкоджено підприємства та житлові будинки

Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у "шахеди", щоб подолати українську ППО

У Сумах зафіксували чотири вибухи внаслідок ударів російських безпілотників-камікадзе "Італмас".

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, два безпілотники влучили по території приватного підприємства, ще один - у житловий сектор, де вибито 27 вікон. Один із вибухів стався поруч із комунальним підприємством міської ради.

Попередньо, жертв серед цивільного населення немає. Наразі на місцях працюють аварійні та екстрені служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бомбардували цивільну інфраструктуру на Сумщині: повідомлено про підозру шістьом генералам РФ, - СБУ

Автор: 

обстріл (31036) Сумська область (4253) Суми (998) Сумський район (418)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
щось фламінго не видно ..гдє оні ?! ))
показати весь коментар
25.09.2025 16:33 Відповісти
+1
Улетели в Данию на дозаправку. В общем не сезон.
показати весь коментар
25.09.2025 16:35 Відповісти
+1
Фламінго червоніє
показати весь коментар
25.09.2025 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щось фламінго не видно ..гдє оні ?! ))
показати весь коментар
25.09.2025 16:33 Відповісти
Улетели в Данию на дозаправку. В общем не сезон.
показати весь коментар
25.09.2025 16:35 Відповісти
Фламінго червоніє
показати весь коментар
25.09.2025 16:37 Відповісти
Ви наче в школу не ходили - полетіли в теплі краї.
показати весь коментар
25.09.2025 16:40 Відповісти
Є Хламідія, він "працює"..
показати весь коментар
25.09.2025 16:43 Відповісти
Які ми беззахисні - за день удари по Чернігову Сумах Вінниці - за передок вже й мови немає
показати весь коментар
25.09.2025 16:40 Відповісти
Суми були прикриті найвеличнішою Курською зельоной операсьйон

чи не були ?
показати весь коментар
25.09.2025 16:43 Відповісти
Вся Україна накрита мокрим рядном - летять навіть на Закарпаття
показати весь коментар
25.09.2025 16:46 Відповісти
зельоним рядном
показати весь коментар
25.09.2025 16:53 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 16:42 Відповісти
аналог шахеда з збільшеною бойовою частиною і дальністю 200 км
показати весь коментар
25.09.2025 16:47 Відповісти
 
 