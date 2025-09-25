Бомбардували цивільну інфраструктуру на Сумщині: повідомлено про підозру п’ятьом генералам РФ, - СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу проти п'ятьох російських генералів, які у березні 2022 року віддавали накази на авіаудари по цивільних об’єктах Сумщини.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, з 5 по 10 березня окупанти здійснили понад 20 ударів авіабомбами ФАБ-500 по школі, дитсадках, житлових будинках та оздоровчому комплексу. Унаслідок атак загинуло 15 мирних мешканців Сумської міської громади, серед них - діти. Ще п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наказ на масовані бомбардування віддав тодішній командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов. Планування та реалізацію операції він здійснював разом із першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ бреше про обшук в ексдетектива НАБУ в рамках зловживань на "Укрзалізниці", - Шабунін

До злочину також були залучені командувач 6-ї армії ВПС і ППО генерал-лейтенант Олег Маковецький, начальник штабу армії генерал-лейтенант Юрій Подоплєлов, командувач 105-ї авіаційної дивізії генерал-майор Денис Кульша та командир 14-го винищувального авіаполку полковник Володимир Федосєєв.

Слідство встановило, що авіаудари здійснювалися з території Курської області РФ, загалом було уражено понад 100 цивільних об’єктів.

Усім фігурантам заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів за ч. 2 ст. 28 та ч. 1, 2 ст. 438 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ провела обшуки в колишнього детектива НАБУ, який вів справу ексрадника ОП Шила, - ЦПК