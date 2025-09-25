Бомбили гражданскую инфраструктуру на Сумщине: сообщено о подозрении пяти генералам РФ, - СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против пяти российских генералов, которые в марте 2022 года отдавали приказы на авиаудары по гражданским объектам Сумщины.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, с 5 по 10 марта оккупанты совершили более 20 ударов авиабомбами ФАБ-500 по школе, детсадам, жилым домам и оздоровительному комплексу. В результате атак погибли 15 мирных жителей Сумской городской громады, среди них - дети. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Приказ на массированные бомбардировки отдал тогдашний командующий Западным военным округом РФ генерал-полковник Александр Журавлев. Планирование и реализацию операции он осуществлял вместе с первым заместителем генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном.

К преступлению также были привлечены командующий 6-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Олег Маковецкий, начальник штаба армии генерал-лейтенант Юрий Подоплелов, командующий 105-й авиационной дивизии генерал-майор Денис Кульша и командир 14-го истребительного авиаполка полковник Владимир Федосеев.

Следствие установило, что авиаудары осуществлялись с территории Курской области РФ, всего было поражено более 100 гражданских объектов.

Всем фигурантам заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений по ч. 2 ст. 28 и ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.

