Обстрел Сум: оккупанты атаковали объект промышленности, учебное заведение, травмирован человек. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 22 сентября российские захватчики нанесли серии ударов по Сумах. В результате атаки БпЛА возник пожар на объекте промышленности. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Как информирует Цензор.НЕТ, еще одно попадание зафиксировано на территории учебного заведения. Также взрывной волной выбило окна в многоэтажках. Сейчас известно об одном травмированном человеке.
Чрезвычайники обследовали территорию и оказывают гражданам необходимую помощь и поддержку.
