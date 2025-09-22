Обстрел Сум: оккупанты атаковали объект промышленности, учебное заведение, травмирован человек. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 22 сентября российские захватчики нанесли серии ударов по Сумах. В результате атаки БпЛА возник пожар на объекте промышленности. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Как информирует Цензор.НЕТ, еще одно попадание зафиксировано на территории учебного заведения. Также взрывной волной выбило окна в многоэтажках. Сейчас известно об одном травмированном человеке.

Чрезвычайники обследовали территорию и оказывают гражданам необходимую помощь и поддержку.





