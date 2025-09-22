501 0
Последствия ударов РФ по Сумской области: повреждены детский сад, начальная школа и многоэтажные дома. Два человека пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток зафиксировано почти 60 обстрелов, под ударами оказались более 40 населенных пунктов области. Больше всего атакам подверглись Сумской и Шосткинский районы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
В результате обстрелов ранен один мирный человек. Разрушениям подверглись складские помещения, многоквартирный дом, грузовой терминал. Повреждены частные домовладения и легковые автомобили. Отдельные здания разрушены до основания.
Кроме этого, оккупанты нанесли удары беспилотниками по территории города Сумы. Повреждено одноэтажное складское помещение, где травмирован работник, а также один многоэтажный жилой дом.
