РУС
Последствия ударов РФ по Сумской области: повреждены детский сад, начальная школа и многоэтажные дома. Два человека пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток зафиксировано почти 60 обстрелов, под ударами оказались более 40 населенных пунктов области. Больше всего атакам подверглись Сумской и Шосткинский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В результате обстрелов ранен один мирный человек. Разрушениям подверглись складские помещения, многоквартирный дом, грузовой терминал. Повреждены частные домовладения и легковые автомобили. Отдельные здания разрушены до основания.

Кроме этого, оккупанты нанесли удары беспилотниками по территории города Сумы. Повреждено одноэтажное складское помещение, где травмирован работник, а также один многоэтажный жилой дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг атаковал Сумскую общину беспилотниками: попадание по промышленным объектам, ранен человек

Сумская область
Фото: Национальная полиция Украины
Сумская область
Фото: Национальная полиция Украины
Сумская область
Фото: Национальная полиция Украины
Сумская область
Фото: Национальная полиция Украины
Сумская область
Фото: Национальная полиция Украины
Сумская область
Фото: Национальная полиция Украины

обстрел (29640) Сумская область (3681) Сумский район (404) Шосткинский район (85)
