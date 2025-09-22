Ночью враг атаковал Сумскую громаду беспилотниками: попадания по промышленным объектам, ранен человек
Этой ночью российские войска атаковали Сумскую громаду ударными беспилотниками. Зафиксированы попадания в Ковпаковском районе города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григорьев
"Предварительно в результате атаки пострадал один человек - охранник предприятия, на территорию которого попал один из дронов. Его госпитализировали", - говорится в сообщении.
По информации и.о. городского головы Артема Кобзаря, два удара пришлись по промышленным объектам, еще один - по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы.
