Ночью враг атаковал Сумскую громаду беспилотниками: попадания по промышленным объектам, ранен человек

БПЛА атаковали Сумы

Этой ночью российские войска атаковали Сумскую громаду ударными беспилотниками. Зафиксированы попадания в Ковпаковском районе города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григорьев

"Предварительно в результате атаки пострадал один человек - охранник предприятия, на территорию которого попал один из дронов. Его госпитализировали", - говорится в сообщении.

По информации и.о. городского головы Артема Кобзаря, два удара пришлись по промышленным объектам, еще один - по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили из РСЗО по промышленной зоне в Сумах: есть обесточивание. ФОТО

Топ комментарии
+3
Тобі- нічого. Навіть трагедія.
22.09.2025 06:59 Ответить
+2
Що, деактив учора схопив? Думати треба що пишеш. А то заходять на Цензор і думають що вони на рус-вєснє.
22.09.2025 07:01 Ответить
+1
Україна вчора вдарила по ФСБ-шному санаторію в Криму. Багато 200. Самі кацапи визнають що на той момент в санаторії перебували центральні фігури, з тих, хто приймає рішення. Чекаємо хто з кацапської елітки зажмурився.
22.09.2025 06:42 Ответить
Україна вчора вдарила по ФСБ-шному санаторію в Криму. Багато 200. Самі кацапи визнають що на той момент в санаторії перебували центральні фігури, з тих, хто приймає рішення. Чекаємо хто з кацапської елітки зажмурився.
22.09.2025 06:42 Ответить
І шо з цього?
22.09.2025 06:47 Ответить
Тобі- нічого. Навіть трагедія.
22.09.2025 06:59 Ответить
Яким чином це стосується дирявого ПВО м.Суми?Сумчанам якось краще стане від цієї новини?
22.09.2025 06:52 Ответить
Напиши ще про ухилянтів .
22.09.2025 06:53 Ответить
Що, деактив учора схопив? Думати треба що пишеш. А то заходять на Цензор і думають що вони на рус-вєснє.
22.09.2025 07:01 Ответить
Ок,який звязок між моїм коментом і русвесною?Можливо у когось з головою біда ?
22.09.2025 07:08 Ответить
Звичайний. Ви забуваєте де саме в даний момент пишете і строчите прокацапські коменти на Цензорі, що закінчується деактивом ніку і фінансовими втратами. А когось може ще й нашвабрять.
22.09.2025 07:12 Ответить
Це той випадок,коли дебілам дають владу.Хто не згоден з коментом великого гуру-той кацап .
22.09.2025 07:18 Ответить
 
 