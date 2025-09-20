Войска РФ нанесли удар из РСЗО по промышленной зоне в Сумах: есть отключение электроэнергии. ФОТО
Утром 20 сентября 2025 года враг нанес удар по нежилым зданиям в Ковпаковском районе Сум.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших.
"Есть обесточивание. Специалисты обследуют территорию, выясняются последствия атаки", - говорится в сообщении.
В свою очередь, и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь сообщил, что оккупанты ударили из РСЗО по промышленной зоне в Ковпаковском районе.
"По состоянию на это время информация о пострадавших не поступала. Специалисты обследуют территорию, выясняем последствия атаки", - уточнил он.
Oleksandr Valovyi
