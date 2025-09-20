Війська РФ ударили із РСЗВ по промисловій зоні у Сумах: є знеструмлення. ФОТО

Зранку 20 вересня 2025 року ворог завдав удару по нежитлових будівлях у Ковпаківському районі Сум.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо, минулося без постраждалих.

"Є знеструмлення. Фахівці обстежують територію, з’ясовуються наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Ворог масовано атакує дронами Суми: вже зафіксовано щонайменше п’ять влучань

Своєю чергою, в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що окупанти ударили із РСЗВ по промисловій зоні у Ковпаківському районі.

"Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило. Фахівці обстежують територію, з’ясовуємо наслідки атаки", - уточнив він.