Війська РФ ударили із РСЗВ по промисловій зоні у Сумах: є знеструмлення. ФОТО

Зранку 20 вересня 2025 року ворог завдав удару по нежитлових будівлях у Ковпаківському районі Сум.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо, минулося без постраждалих.

"Є знеструмлення. Фахівці обстежують територію, з’ясовуються наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Ворог масовано атакує дронами Суми: вже зафіксовано щонайменше п’ять влучань

Своєю чергою, в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що окупанти ударили із РСЗВ по промисловій зоні у Ковпаківському районі.

удар по Сумах

"Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило. Фахівці обстежують територію, з’ясовуємо наслідки атаки", - уточнив він.

Сумська область (4236) Суми (995) Сумський район (410)
А від зеленського з єрмаком, ДЕ удари ракетами ФЛАМІНГО, у відповідь?? Невже, стефанчуки і аброхамія, у ТУРБОРЕЖИМІ не працюють над фотками??
20.09.2025 10:48 Відповісти
 
 