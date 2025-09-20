Війська РФ ударили із РСЗВ по промисловій зоні у Сумах: є знеструмлення. ФОТО
Зранку 20 вересня 2025 року ворог завдав удару по нежитлових будівлях у Ковпаківському районі Сум.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попередньо, минулося без постраждалих.
"Є знеструмлення. Фахівці обстежують територію, з’ясовуються наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що окупанти ударили із РСЗВ по промисловій зоні у Ковпаківському районі.
"Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило. Фахівці обстежують територію, з’ясовуємо наслідки атаки", - уточнив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар20.09.2025 10:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль