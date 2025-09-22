Вночі ворог атакував Сумську громаду безпілотниками: влучання по промислових об’єктах, поранено людину

Цієї ночі російські війська атакували Сумську громаду ударними безпілотниками. Зафіксовані влучання у Ковпаківському районі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григор’єв

"Попередньо внаслідок атаки постраждала одна людина - охоронець підприємства, на територію якого влучив один із дронів. Його госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Ха інформацією в.о. міського голови Артема Кобзаря, два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один - по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами.

