Вночі ворог атакував Сумську громаду безпілотниками: влучання по промислових об’єктах, поранено людину

БпЛА атакували Суми

Цієї ночі російські війська атакували Сумську громаду ударними безпілотниками. Зафіксовані влучання у Ковпаківському районі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григор’єв

"Попередньо внаслідок атаки постраждала одна людина - охоронець підприємства, на територію якого влучив один із дронів. Його госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Ха інформацією в.о. міського голови Артема Кобзаря, два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один - по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами.

безпілотник (4910) обстріл (30978) Сумська область (4240) Суми (996) Сумський район (412)
Україна вчора вдарила по ФСБ-шному санаторію в Криму. Багато 200. Самі кацапи визнають що на той момент в санаторії перебували центральні фігури, з тих, хто приймає рішення. Чекаємо хто з кацапської елітки зажмурився.
показати весь коментар
22.09.2025 06:42 Відповісти
І шо з цього?
показати весь коментар
22.09.2025 06:47 Відповісти
Тобі- нічого. Навіть трагедія.
показати весь коментар
22.09.2025 06:59 Відповісти
Яким чином це стосується дирявого ПВО м.Суми?Сумчанам якось краще стане від цієї новини?
показати весь коментар
22.09.2025 06:52 Відповісти
Напиши ще про ухилянтів .
показати весь коментар
22.09.2025 06:53 Відповісти
Що, деактив учора схопив? Думати треба що пишеш. А то заходять на Цензор і думають що вони на рус-вєснє.
показати весь коментар
22.09.2025 07:01 Відповісти
Ок,який звязок між моїм коментом і русвесною?Можливо у когось з головою біда ?
показати весь коментар
22.09.2025 07:08 Відповісти
Звичайний. Ви забуваєте де саме в даний момент пишете і строчите прокацапські коменти на Цензорі, що закінчується деактивом ніку і фінансовими втратами. А когось може ще й нашвабрять.
показати весь коментар
22.09.2025 07:12 Відповісти
 
 