537 0
Наслідки ударів РФ по Сумщині: пошкоджено дитсадок, початкову школу та багатоповерхівки. Дві людини постраждали. ФОТОрепортаж
Протягом доби зафіксовано майже 60 обстрілів, під ударами опинилися понад 40 населених пунктів області. Найбільше атак зазнали Сумський та Шосткинський райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
Внаслідок обстрілів поранено одну мирну людину. Руйнувань зазнали складські приміщення, багатоквартирний будинок, вантажний термінал. Пошкоджено приватні домоволодіння та легкові автомобілі. Окремі будівлі зруйновані вщент.
Окрім цього, окупанти завдали ударів безпілотниками по території міста Суми. Пошкоджено одноповерхове складське приміщення, де травмовано працівника, а також один багатоповерховий житловий будинок.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль