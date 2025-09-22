УКР
Обстріл Сум: окупанти атакували об’єкті промисловості, навчальний заклад, травмовано людину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В ніч на 22 вересня російські загарбники завдали серії ударів по Сумах. Внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на об’єкті промисловості. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Як інформує Цензор.НЕТ, ще одне влучання зафіксоване на території навчального закладу. Також вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівках. Нині відомо про одну травмовану людину.

Надзвичайники обстежили територію та надають громадянам необхідну допомогу і підтримку.

обстріл Сум
Фото: t.me/dsns_telegram
обстріл Сум

армія рф (18773) Сумська область (4240) Суми (996) рятувальники (178) ДСНС (5288) Сумський район (412)
