Рашисты целенаправленно атаковали дроном спасателей на Сумщине, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики целенаправленно атаковали дроном спасателей, которые направлялись на вызов в один из приграничных населенных пунктов Сумского района.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"22 сентября во второй половине дня спасатели направлялись на вызов к одному из приграничных населенных пунктов Сумского района. Во время движения враг, вероятно используя FPV-дрон на оптоволокне, совершил прицельный удар по пожарному автомобилю, в котором находились спасатели", - сказано в сообщении.

Никто из личного состава не пострадал. Спасателей удалось эвакуировать на бронеавтомобиле. Поврежден пожарный автомобиль.

"Обстрел спасателей - это военное преступление и очередное свидетельство цинизма агрессора, который не останавливается даже перед атаками на тех, кто приходит на помощь людям", - отметили в ГСЧС.

