Рашисти цілеспрямовано атакували дроном рятувальників на Сумщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські загарбники цілеспрямовано атакували дроном рятувальників, які прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"22 вересня в другій половині дня рятувальники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району. Під час руху, ворог ймовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники", - сказано в повідомленні.

Ніхто з особового складу не постраждав. Рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі. Пошкоджено пожежний автомобіль.

"Обстріл рятувальників — це воєнний злочин і чергове свідчення цинізму агресора, який не зупиняється навіть перед атаками на тих, хто приходить на допомогу людям", - наголосили в ДСНС.

Дивіться також: Ворог повторно ударив по рятувальниках, коли ті гасили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Чернігівщині: двоє постраждалих. ФОТОрепортаж