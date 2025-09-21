УКР
638 1

Ворог повторно ударив по рятувальниках, коли ті гасили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Чернігівщині: двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Війська РФ знову цілеспрямовано вдарили по рятувальниках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки ворожого безпілотника у Ніжинському районі Чернігівщини спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

"Під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару саме по місцю виконання завдань підрозділів ДСНС.

Унаслідок цього травмувалися двоє вогнеборців. Їх оперативно доставили до медичного закладу. Стан здоров’я постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

удар по рятувальниках
Автор: 

ДСНС (5287) Чернігівська область (1048) Ніжинський район (20)
