Враг повторно ударил по спасателям, когда те тушили пожар на объекте критической инфраструктуры в Черниговской области: двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ снова целенаправленно ударили по спасателям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате атаки вражеского беспилотника в Нежинском районе Черниговской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры.
"Во время ликвидации возгорания враг нанес повторный удар именно по месту выполнения задач подразделений ГСЧС.
В результате этого травмировались двое пожарных. Их оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние здоровья пострадавших врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кацапські підари зникніть у пеклі