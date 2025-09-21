Враг повторно ударил по спасателям, когда те тушили пожар на объекте критической инфраструктуры в Черниговской области: двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ снова целенаправленно ударили по спасателям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки вражеского беспилотника в Нежинском районе Черниговской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры.

"Во время ликвидации возгорания враг нанес повторный удар именно по месту выполнения задач подразделений ГСЧС.

В результате этого травмировались двое пожарных. Их оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние здоровья пострадавших врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

















