Вранці ворог вдарив по житловому сектору Сумської громади

26 вересня близько 4:20 ворог, попередньо КАБом, вдарив по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській МВА.

За попередніми данними - без постраждалих.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо.

