Обстріли Сумщини
Вранці ворог вдарив по житловому сектору Сумської громади

сумщина

26 вересня близько 4:20 ворог, попередньо КАБом, вдарив по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській МВА.

За попередніми  данними - без постраждалих.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо.

обстріл (31036) Сумська область (4256) Суми (999) КАБ (437) Сумський район (419)
