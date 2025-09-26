192 0
Вранці ворог вдарив по житловому сектору Сумської громади
26 вересня близько 4:20 ворог, попередньо КАБом, вдарив по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській МВА.
За попередніми данними - без постраждалих.
Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.
Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль