УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12472 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Сумщини
102 0

Через небезпеку у Сумах частина шкіл працюватиме дистанційно до кінця року

Ракетних Обстріли Сумпо Сумах

Сумська міська рада ухвалила рішення про дистанційне навчання у школах та мистецьких закладах до 31 грудня. Дитсадки працюватимуть у черговому режимі задля безпеки дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська міська рада

"До 31 грудня поточного року заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти, а також структурні підрозділи початкових шкіл Сумської громади продовжать працювати дистанційно", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що відповідне рішення ухвалено комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської МТГ з огляду на ситуацію в громаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вранці ворог вдарив по житловому сектору Сумської громади

Автор: 

Сумська область (4269) Суми (1001) школа (2273) дистанційне навчання (136) Сумський район (422)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 