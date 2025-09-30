102 0
Через небезпеку у Сумах частина шкіл працюватиме дистанційно до кінця року
Сумська міська рада ухвалила рішення про дистанційне навчання у школах та мистецьких закладах до 31 грудня. Дитсадки працюватимуть у черговому режимі задля безпеки дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська міська рада
"До 31 грудня поточного року заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти, а також структурні підрозділи початкових шкіл Сумської громади продовжать працювати дистанційно", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що відповідне рішення ухвалено комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської МТГ з огляду на ситуацію в громаді.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль