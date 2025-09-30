Через небезпеку у Сумах частина шкіл працюватиме дистанційно до кінця року

Сумська міська рада ухвалила рішення про дистанційне навчання у школах та мистецьких закладах до 31 грудня. Дитсадки працюватимуть у черговому режимі задля безпеки дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська міська рада

"До 31 грудня поточного року заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти, а також структурні підрозділи початкових шкіл Сумської громади продовжать працювати дистанційно", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що відповідне рішення ухвалено комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської МТГ з огляду на ситуацію в громаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вранці ворог вдарив по житловому сектору Сумської громади