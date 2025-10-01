Окупанти за добу вчинили 96 обстрілів Сумщини: поранено 4 людей, понівечені будинки та медзаклад. ФОТОрепортаж
Протягом доби, з ранку 30 вересня до ранку 1 жовтня 2025 року, російські війська 96 разів обстріляли 44 населені пункти у 19 територіальних громадах Сумської області. Найбільше атак зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському та Охтирському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА та РСЗВ:
майже 20 ударів КАБ;
10 ударів РСЗВ;
понад 20 ударів дронами, у тому числі FPV.
Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: нежитлові та житлові будівлі, приватні домоволодіння, автівка, багатоповерхівка. Також пошкоджені адміністративна будівля, інфраструктурні об’єкти, приміщення медичного закладу.
Є постраждалі серед цивільних: у Глухівській громаді FPV-дроном поранено 54-річного чоловіка, у Конотопській - 79-річного чоловіка, у Великописарівській - 36-річного чоловіка, у Путивльській громаді поранено 46-річну жінку.
За добу місцеві органи влади спільно з ДСНС, Нацполіцією та громадськими організаціями евакуювали 12 людей із прикордонних громад.
