Окупанти за добу вчинили 96 обстрілів Сумщини: поранено 4 людей, понівечені будинки та медзаклад. ФОТОрепортаж

Протягом доби, з ранку 30 вересня до ранку 1 жовтня 2025 року, російські війська 96 разів обстріляли 44 населені пункти у 19 територіальних громадах Сумської області. Найбільше атак зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському та Охтирському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА та РСЗВ:

майже 20 ударів КАБ;

10 ударів РСЗВ;

понад 20 ударів дронами, у тому числі FPV.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: нежитлові та житлові будівлі, приватні домоволодіння, автівка, багатоповерхівка. Також пошкоджені адміністративна будівля, інфраструктурні об’єкти, приміщення медичного закладу.

Є постраждалі серед цивільних: у Глухівській громаді FPV-дроном поранено 54-річного чоловіка, у Конотопській - 79-річного чоловіка, у Великописарівській - 36-річного чоловіка, у Путивльській громаді поранено 46-річну жінку.

За добу місцеві органи влади спільно з ДСНС, Нацполіцією та громадськими організаціями евакуювали 12 людей із прикордонних громад.











