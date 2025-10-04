ССО о поражении вражеского ракетного корабля "Град" в Онежском озере: удар в правую часть отсека силовой установки

ССО поразили ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" в Онежском озере (Республики Карелия, РФ).

Как отмечается, в 04:31 утра 4 октября 2025 года в результате успешных действий одного из подразделений Сил специальных операций в Онежском озере (Республика Карелия) поражен малый ракетный корабль "Град" (бортовой номер 575) проекта 21631 "Буян-М".

"Ракетоноситель шел из Балтийского в Каспийское море. Поражение пришлось в правую часть отсека силовой установки корабля. Дополнительные детали уточняются", - добавили в ССО.

Справочно

Пораженный "Град" - один из самых новых и современных кораблей РФ, введенный в состав Балтийского флота России 29 декабря 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК".

Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью остановки врага.

Ранее в Генштабе сообщили, что поврежден малый ракетный корабль "Буян-М".