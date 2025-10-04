РУС
ССО о поражении вражеского ракетного корабля "Град" в Онежском озере: удар в правую часть отсека силовой установки

Поражен корабль

ССО поразили ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" в Онежском озере (Республики Карелия, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Как отмечается, в 04:31 утра 4 октября 2025 года в результате успешных действий одного из подразделений Сил специальных операций в Онежском озере (Республика Карелия) поражен малый ракетный корабль "Град" (бортовой номер 575) проекта 21631 "Буян-М".

"Ракетоноситель шел из Балтийского в Каспийское море. Поражение пришлось в правую часть отсека силовой установки корабля. Дополнительные детали уточняются", - добавили в ССО.

Также смотрите: Бойцы 73-го центра ССО зачистили позиции врага на Сумщине. ВИДЕО

Справочно

Пораженный "Град" - один из самых новых и современных кораблей РФ, введенный в состав Балтийского флота России 29 декабря 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК".

Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью остановки врага.

Ранее в Генштабе сообщили, что поврежден малый ракетный корабль "Буян-М".

корабль (2058) ССО (617) Удары по РФ (564)
Топ комментарии
+20
slawa ZSU!
04.10.2025 13:18 Ответить
+18
А двигуни-то, ІМПОРТНІ! Спочатку планували ставить німецькі. Коли були введені санкції, почали ставить "китаяйські". Вони почали "срать гайками". Перепроектували під "атечественниє"... Коротше кажучи - таке саме "гімно" - тільки в "триколорі"...
04.10.2025 13:20 Ответить
+16
Круто. Географія уражень розширюється.
04.10.2025 13:18 Ответить
це плаваючий тєпловоз, бо окремо для нього силову установку розробити не змогли.
04.10.2025 13:47 Ответить
Цікаво ураження корабля дроном на такій відстані. Тобто дрон летів над водною гладдю з ОС і місцевою сімкою у реальному часі по своїм справам, а тут несподівано хєрак! і "буян" намалювався. Прийшлось відхилитись від задачі. Хоча можливо як варіант - це результат обіцяного оперативного надання актуальної супутникової інформації про рухомі військові обєкти, яку вже почали надавати американці.
04.10.2025 13:50 Ответить
Чудова робота ЗСУ
04.10.2025 13:52 Ответить
Отец Онуфрий оху... офонарел от открывшихся очам обстоятельств...
04.10.2025 13:53 Ответить
І попливло, московське лайно по воді!!!
Це уже реальність!!
04.10.2025 14:18 Ответить
"йшов з Балтійського у Каспійське море". Це як?
04.10.2025 14:29 Ответить
Таки можна подорожувати між Балтійським морем і річкою Волга (що впадає в Каспійське) через Маріїнську водну систему, яка включає канали, що з'єднують річки басейнів Балтійського та Каспійського морів.
04.10.2025 14:41 Ответить
Дуже просто: навкруги Європи (через Скагеррак, Каттегат, Гібралтар, Босфор), далі в Дон, потім каналом у Волгу, нарешті Волгою до Каспію. Ще, але тут я можу помилятися, є якійсь внутрішній шлях: Бєломорканал та далі якось у Волгу, але оце вже не пам'ятаю точно.
04.10.2025 14:42 Ответить
 
 