Бойцы ССО застали врасплох и ликвидировали трех оккупантов на замаскированной вражеской позиции. ВИДЕО

В ходе проведения специальных действий одним из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении, группа ССО провела налет на замаскированные позиции противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ССО незаметно подошли вплотную к врагу, провели доразведку дроном и профессионально "разобрали" позицию.

В результате успешного налета вражеская группа в количестве трех человек уничтожена.

