ССО сорвали попытку врага продвинуться в Купянском районе: ликвидированы трое оккупантов, остальные - отступили. ВИДЕО
Операторы 8-го полка Сил специальных операций сорвали продвижение врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.
Как отмечается, на Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций своими действиями не дали продвинуться противнику.
"Применяя ударные фпв враг был загнан в здания. После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник. В результате три российских военнослужащих были уничтожены, остальные вынуждены были отступить", - говорится в сообщении.
