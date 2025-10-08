ССО сорвали попытку врага продвинуться в Купянском районе: ликвидированы трое оккупантов, остальные - отступили. ВИДЕО

Операторы 8-го полка Сил специальных операций сорвали продвижение врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.

Как отмечается, на Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций своими действиями не дали продвинуться противнику.

"Применяя ударные фпв враг был загнан в здания. После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник. В результате три российских военнослужащих были уничтожены, остальные вынуждены были отступить", - говорится в сообщении.

