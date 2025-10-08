РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10691 посетитель онлайн
Новости Бом на Купянском направлении
1 376 1

ССО сорвали попытку врага продвинуться в Купянском районе: ликвидированы трое оккупантов, остальные - отступили. ВИДЕО

Операторы 8-го полка Сил специальных операций сорвали продвижение врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.

Как отмечается, на Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций своими действиями не дали продвинуться противнику.

Также читайте: ССО о поражении вражеского ракетного корабля "Град" в Онежском озере: удар в правую часть отсека силовой установки

"Применяя ударные фпв враг был загнан в здания. После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник. В результате три российских военнослужащих были уничтожены, остальные вынуждены были отступить", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

боевые действия (4974) ССО (618) Харьковская область (1691) Купянский район (446) Купянск (790)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 