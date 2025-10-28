УКР
Приліг відпочити, та запалав: дрон "Птахів Мадяра" влучив в окупанта. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" нищать окупантів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із російських військових намагався сховатися в кущах від українського дрона.

Проте оператори виявили його - загарбник навіть не намагався тікати, і безпілотник влучив йому просто в тіло.

Унаслідок бойової роботи на оприлюднених кадрах видно, як тіло ворога палає.

Бійці зазначають, що лише за 26 днів жовтня було знищено 6 640 окупантів.

Також раніше повідомлялося, що ударні дрони "Птахів Мадяра" знищують загарбників: перший окупант розлетівся на шматки, другий згорів на попіл.

армія рф (19228) знищення (8598) дрони (6188) Сили безпілотних систем (269) 414 Птахи Мадяра (84)
Яке чудове відео.
28.10.2025 17:56 Відповісти
Зважаючи на багаття, тіло було добряче проспиртоване з середини.
28.10.2025 18:02 Відповісти
Каzап присів посрати і обісрався.
28.10.2025 18:28 Відповісти
Вони що, ще раз вдарили по палаючому орку? В них що, безлiк тих дронiв? Нехай вiддадуть на iншу дiлянку фронту...
28.10.2025 18:41 Відповісти
Під Лиманом потрапив я на стабік, там же дронщики працювали. Я поспостерігав. Наш оператор дав кацапу досрати, натягти штани і тільки тоді забаранив його.
28.10.2025 18:44 Відповісти
Мрія кожного лаптєногого, зігрітися на останок після прослуховування пісні друг залиш попалить а у відповідь тиша й відправитися пошматованим у кідарстан.
28.10.2025 19:17 Відповісти
 
 