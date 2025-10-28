1 265 6
Приліг відпочити, та запалав: дрон "Птахів Мадяра" влучив в окупанта. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" нищать окупантів на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із російських військових намагався сховатися в кущах від українського дрона.
Проте оператори виявили його - загарбник навіть не намагався тікати, і безпілотник влучив йому просто в тіло.
Унаслідок бойової роботи на оприлюднених кадрах видно, як тіло ворога палає.
Бійці зазначають, що лише за 26 днів жовтня було знищено 6 640 окупантів.
Також раніше повідомлялося, що ударні дрони "Птахів Мадяра" знищують загарбників: перший окупант розлетівся на шматки, другий згорів на попіл.
