Приліг відпочити, та запалав: дрон "Птахів Мадяра" влучив в окупанта. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" нищать окупантів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із російських військових намагався сховатися в кущах від українського дрона.

Проте оператори виявили його - загарбник навіть не намагався тікати, і безпілотник влучив йому просто в тіло.

Унаслідок бойової роботи на оприлюднених кадрах видно, як тіло ворога палає.

Бійці зазначають, що лише за 26 днів жовтня було знищено 6 640 окупантів.

Також раніше повідомлялося, що ударні дрони "Птахів Мадяра" знищують загарбників: перший окупант розлетівся на шматки, другий згорів на попіл.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": УАЗ "Хантер", "Буханка" і окупант у синіх чоботях: дрони SIGNUM знищили ворога під Лиманом. ВIДЕО