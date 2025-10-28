РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10243 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
671 2

Бойцы 406-й бригады показали удар по складу боеприпасов оккупантов в Олешках на Херсонщине. ВИДЕО

Удар 406-й артиллерийской бригады по складу боеприпасов в Олешках, на левом берегу временно оккупированной Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты подразделения беспилотных систем "Шукаки Собаки" обнаружили складское помещение, где оккупанты загружали снаряды для дальнейшего обстрела сил ВСУ. Вражеский тайник был уничтожен точным ударом Сил обороны.

На обнародованных кадрах видно, как после попадания в небо поднимается густой дым после мощного взрыва.

Ранее сообщалось, что авиация ВСУ уничтожила командный пункт оккупантов в Олешках.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попадание в самое "яблочко": дрон попал между ягодиц военному РФ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21067) уничтожение (8274) дроны (5234) 406 ОАБ ВМС (9) Олешки (47) Херсонская область (5334) Херсонский район (657)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
28.10.2025 19:14 Ответить
Пресвята Фламiнга донбить!
показать весь комментарий
28.10.2025 19:17 Ответить
 
 