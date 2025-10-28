Бойцы 406-й бригады показали удар по складу боеприпасов оккупантов в Олешках на Херсонщине. ВИДЕО
Удар 406-й артиллерийской бригады по складу боеприпасов в Олешках, на левом берегу временно оккупированной Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты подразделения беспилотных систем "Шукаки Собаки" обнаружили складское помещение, где оккупанты загружали снаряды для дальнейшего обстрела сил ВСУ. Вражеский тайник был уничтожен точным ударом Сил обороны.
На обнародованных кадрах видно, как после попадания в небо поднимается густой дым после мощного взрыва.
Ранее сообщалось, что авиация ВСУ уничтожила командный пункт оккупантов в Олешках.
