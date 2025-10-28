2 083 1
Оккупанты не добрались до позиций ВСУ: 40-я бригада ВМС уничтожила катер с российским десантом. ВИДЕО
Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны Военно-морских сил Украины нанесли удар по катеру с вражеским десантом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались добраться до позиций ВСУ на Днепре, но операторы дронов обнаружили лодку и уничтожили ее вместе с личным составом.
Кадры боевой работы бойцы показали в соцсетях.
Также ранее сообщалось, что Силы обороны нанесли удар с беспилотного катера Barracuda по лодке с оккупантами и боекомплектом.
