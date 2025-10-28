РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9633 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
2 083 1

Оккупанты не добрались до позиций ВСУ: 40-я бригада ВМС уничтожила катер с российским десантом. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной бригады береговой обороны Военно-морских сил Украины нанесли удар по катеру с вражеским десантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались добраться до позиций ВСУ на Днепре, но операторы дронов обнаружили лодку и уничтожили ее вместе с личным составом.

Кадры боевой работы бойцы показали в соцсетях.

Также ранее сообщалось, что Силы обороны нанесли удар с беспилотного катера Barracuda по лодке с оккупантами и боекомплектом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 406-й бригады показали удар по складу боеприпасов оккупантов в Алешках на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21067) уничтожение (8274) ВСУ (7048) Силы беспилотных систем (266) Днепр река (29) катер (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🙏🙏🙏
показать весь комментарий
28.10.2025 19:56 Ответить
 
 