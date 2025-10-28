"Поджарили оккупанта до хрустящей корочки": ударные дроны "Птахи Мадяра" ликвидировали захватчика. ВИДЕО 18+

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили квадроцикл и оккупанта на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик ехал по дороге и не ожидал ударного дрона украинских бойцов.

На кадрах видно, как обгоревшее тело военного РФ подрумянилось до "хрустящей корочки" и лежит на траве.

"Пойду-ка я, пожалуй, по опушке леса. Пусть лежит", - комментирует сослуживец оккупанта на видео.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщалось ранее, оккупант прилег отдохнуть, и загорелся: дрон "Птахи Мадяра" попал во врага.

