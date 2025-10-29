УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9296 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
525 0

Дронарі 46-ї бригади знищили 7 одиниць техніки та 6 окупантів. ВIДЕО

Бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ продовжують знищувати техніку та окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами було уражено сім одиниць техніки:

  • 4 дрони

  • 2 бойові автівки

  • 1 УАЗ "Буханка"

На кадрах також видно, як Сили оборони ліквідують 6 військових РФ та укриття.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що десантники 46-ї бригади знищили 8 бліндажів і 10 окупантів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після двох ударів дронів 66-ї ОМБр окупант вистрелив собі в голову. ВIДЕО

армія рф (19261) знищення (8620) дрони (6226) 46 окрема аеромобільна бригада (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 