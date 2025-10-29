525 0
Дронарі 46-ї бригади знищили 7 одиниць техніки та 6 окупантів. ВIДЕО
Бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ продовжують знищувати техніку та окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами було уражено сім одиниць техніки:
-
4 дрони
-
2 бойові автівки
-
1 УАЗ "Буханка"
На кадрах також видно, як Сили оборони ліквідують 6 військових РФ та укриття.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що десантники 46-ї бригади знищили 8 бліндажів і 10 окупантів.
