Дронарі 46-ї бригади знищили 7 одиниць техніки та 6 окупантів. ВIДЕО

Бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ продовжують знищувати техніку та окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами було уражено сім одиниць техніки:

4 дрони

2 бойові автівки

1 УАЗ "Буханка"

На кадрах також видно, як Сили оборони ліквідують 6 військових РФ та укриття.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що десантники 46-ї бригади знищили 8 бліндажів і 10 окупантів.

