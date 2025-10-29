284 0
Дронари 46-й бригады уничтожили 7 единиц техники и 6 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать технику и оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами было поражено семь единиц техники:
-
4 дрона
-
2 боевые машины
-
1 УАЗ "Буханка"
На кадрах также видно, как Силы обороны ликвидируют 6 военных РФ и укрытия.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что десантники 46-й бригады уничтожили 8 блиндажей и 10 оккупантов.
