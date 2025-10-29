Дронари 46-й бригады уничтожили 7 единиц техники и 6 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать технику и оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами было поражено семь единиц техники:

4 дрона

2 боевые машины

1 УАЗ "Буханка"

На кадрах также видно, как Силы обороны ликвидируют 6 военных РФ и укрытия.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что десантники 46-й бригады уничтожили 8 блиндажей и 10 оккупантов.

