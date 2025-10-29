Дрон "Птахів Мадяра" превратил оккупанта в пепел. ВИДЕО

Бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик ехал по полю на мотоцикле, когда его догнал ударный дрон и уничтожил.

На кадрах - сожженная техника и останки вражеского военного, лежащие на дороге.

Также в бригаде сообщили, что за 28 дней октября уничтожено 7131 оккупанта.

Ранее сообщалось, что ударные дроны "Птахи Мадяра" поджарили оккупанта до хрустящей корочки".

