284 1
После попадания дрона туловище оккупанта взлетает в воздух: боевая работа 20-й бригады. ВИДЕО
Операторы дронов 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2 уничтожают оккупантов и технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили места дислокации захватчиков, ликвидировав 13 оккупантов и квадроцикл.
На одном из кадров видно, как после попадания ударного дрона военного РФ разорвало на две части и туловище подлетает на несколько метров в воздух.
Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.
Также ранее сообщалось, что бригада "К-2" показала, как FPV-дронами сбивают "Ланцет", "Молнию" и "ZALA".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Muni
показать весь комментарий29.10.2025 23:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль