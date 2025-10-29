После попадания дрона туловище оккупанта взлетает в воздух: боевая работа 20-й бригады. ВИДЕО

Операторы дронов 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2 уничтожают оккупантов и технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили места дислокации захватчиков, ликвидировав 13 оккупантов и квадроцикл.

На одном из кадров видно, как после попадания ударного дрона военного РФ разорвало на две части и туловище подлетает на несколько метров в воздух.

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Также ранее сообщалось, что бригада "К-2" показала, как FPV-дронами сбивают "Ланцет", "Молнию" и "ZALA".

