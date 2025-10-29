УКР
Прикордонники знищили 3 автівки з РЕБ на Півдні. ВIДЕО

Прикордонники ударними дронами продовжують нищити логістику ворога на півдні.

Бійці уразили безпілотниками три ворожі автівки зі встановленим РЕБ, які окупанти використовували в логістичних цілях, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кадрами бойової роботи українські захисники поділилися у соцмережах.

Також раніше повідомлялося, що прикордонники "Сталевого кордону" знищили 5 укриттів та 4 окупанти на Курщині.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

армія рф (19261) Держприкордонслужба ДПСУ (6535) прикордонники (1137) знищення (8620) дрони (6226) РЕБ (182)
Кацапи , ви всі здохнете на українській землі 100% -а гарантія😡
29.10.2025 23:54 Відповісти
 
 