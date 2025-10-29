Прикордонники знищили 3 автівки з РЕБ на Півдні. ВIДЕО
Прикордонники ударними дронами продовжують нищити логістику ворога на півдні.
Бійці уразили безпілотниками три ворожі автівки зі встановленим РЕБ, які окупанти використовували в логістичних цілях, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кадрами бойової роботи українські захисники поділилися у соцмережах.
Також раніше повідомлялося, що прикордонники "Сталевого кордону" знищили 5 укриттів та 4 окупанти на Курщині.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар29.10.2025 23:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль