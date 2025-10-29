Прикордонники знищили 3 автівки з РЕБ на Півдні. ВIДЕО

Прикордонники ударними дронами продовжують нищити логістику ворога на півдні.

Бійці уразили безпілотниками три ворожі автівки зі встановленим РЕБ, які окупанти використовували в логістичних цілях, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кадрами бойової роботи українські захисники поділилися у соцмережах.

Також раніше повідомлялося, що прикордонники "Сталевого кордону" знищили 5 укриттів та 4 окупанти на Курщині.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів 56-ї Маріупольської бригади знищили 10 окупантів та укриття. ВIДЕО