Бійці "Сталевого кордону" знищили 5 укриттів та 4 окупанти на Курщині. ВIДЕО
Прикордонники-оператори розвідувальних дронів "Сталевого кордону" знищили ворожі укриття та особовий склад окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили безпілотниками місця дислокації загарбників на Курському напрямку, ліквідувавши щонайменше 4 окупантів та 5 укриттів.
Відео своєї роботи українські оператори дронів показали у соцмережах.
Також раніше повідомлялося, що прикордонники знищили 5 бліндажів, антену та окупантів на Курському напрямку.
