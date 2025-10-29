Бійці "Сталевого кордону" знищили 5 укриттів та 4 окупанти на Курщині. ВIДЕО

Прикордонники-оператори розвідувальних дронів "Сталевого кордону" знищили ворожі укриття та особовий склад окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили безпілотниками місця дислокації загарбників на Курському напрямку, ліквідувавши щонайменше 4 окупантів та 5 укриттів.

Відео своєї роботи українські оператори дронів показали у соцмережах.

Також раніше повідомлялося, що прикордонники знищили 5 бліндажів, антену та окупантів на Курському напрямку.

