Прикордонники знищили 5 бліндажів, антену та окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" знищують логістику ворога на Курському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили п’ять укриттів та радіолокаційну антену противника.

Унаслідок бойової роботи ударних безпілотників також було знищено особовий склад окупантів.

Відео прикордонники оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що Прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по ворожих позиціях та військових РФ на Курському напрямку.

*********, ******* і чекають вогника, від Миних Хліборобів з України!
22.10.2025 16:46 Відповісти
Осінь! Листопад ще попереду... Без маскування результат буде ще кращим!
22.10.2025 17:07 Відповісти
 
 