Прикордонники знищили 5 бліндажів, антену та окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Сталевий кордон" знищують логістику ворога на Курському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили п’ять укриттів та радіолокаційну антену противника.
Унаслідок бойової роботи ударних безпілотників також було знищено особовий склад окупантів.
Відео прикордонники оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що Прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по ворожих позиціях та військових РФ на Курському напрямку.
