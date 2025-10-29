УКР
"Провітрили бліндаж від окупантів": дрони SIGNUM знищили вороже укриття та 4 загарбників. ВIДЕО

Бійці 53-ї механізованої бригади "SIGNUM" знищили ворожий бліндаж на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перший удар по укриттю завдали дружні бригади, згодом оператори дронів "SIGNUM" контрольним скидом рознесли сховище росіян.

Кадрами знищення особового складу військ РФ українські бійці поділилися у соцмережах.

"Провітрювання вдалося на славу", - іронічно коментують бійці під відео.

Раніше повідомлялося, що дронарі SIGNUM розбили логістику окупантів на Лиманському напрямку: уражено шість одиниць ворожої техніки.

армія рф (19261) знищення (8620) Донецька область (9950) 53 окрема механізована бригада (138) дрони (6208) Краматорський район (809) Лиман (122)
Ювелiрна робота! Well done!
29.10.2025 19:17 Відповісти
Ай молодці!
29.10.2025 19:43 Відповісти
 
 