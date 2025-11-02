306 0
Боевая работа 155-й бригады: 11 вражеских укрытий, личный состав и техника оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов 155-й отдельной механизированной бригады уничтожают технику и оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы нанесли удары по 11 местам дислокации захватчиков, а дронами ликвидировали не менее десятка военных РФ и уничтожили 2 вражеских автомобиля.
Боевую работу бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
