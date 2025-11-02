344 1
"Охота от Стальных Львов": за месяц уничтожено 869 оккупантов и 958 дронов. ВИДЕО
Бойцы 63-й бригады "Стальные Львы" отчитались, что в течение октября уничтожили 869 оккупантов и 958 вражеских дронов на Лиманском направлении.
Также военные-зенитчики ликвидировали более сотни БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны взяли в плен 16 российских военных и разгромили 29 единиц техники.
На видео - фрагмент боя с оккупантами на одном из направлений, в результате чего уничтожено:
-
4 оккупанта,
-
2 бронемашины,
-
2 дрона,
-
1 танк,
-
1 орудие,
-
1 квадроцикл.
Также сообщалось, что бойцы 63-й ОМБр взяли в плен оккупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней".
