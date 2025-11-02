"Охота от Стальных Львов": за месяц уничтожено 869 оккупантов и 958 дронов. ВИДЕО

Бойцы 63-й бригады "Стальные Львы" отчитались, что в течение октября уничтожили 869 оккупантов и 958 вражеских дронов на Лиманском направлении.

Также военные-зенитчики ликвидировали более сотни БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны взяли в плен 16 российских военных и разгромили 29 единиц техники.

На видео - фрагмент боя с оккупантами на одном из направлений, в результате чего уничтожено:

4 оккупанта,

2 бронемашины,

2 дрона,

1 танк,

1 орудие,

1 квадроцикл.

Также сообщалось, что бойцы 63-й ОМБр взяли в плен оккупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней".

