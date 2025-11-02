РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
344 1

"Охота от Стальных Львов": за месяц уничтожено 869 оккупантов и 958 дронов. ВИДЕО

Бойцы 63-й бригады "Стальные Львы" отчитались, что в течение октября уничтожили 869 оккупантов и 958 вражеских дронов на Лиманском направлении.

Также военные-зенитчики ликвидировали более сотни БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны взяли в плен 16 российских военных и разгромили 29 единиц техники.

На видео - фрагмент боя с оккупантами на одном из направлений, в результате чего уничтожено:

  • 4 оккупанта,

  • 2 бронемашины,

  • 2 дрона,

  • 1 танк,

  • 1 орудие,

  • 1 квадроцикл.

Также сообщалось, что бойцы 63-й ОМБр взяли в плен оккупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант рыщет среди тел побратимов: кадры уничтоженных захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21128) танк (2329) уничтожение (8322) Донецкая область (11160) дроны (5299) БМП (413) ББМ (36) 63 ОМБр (135) Краматорский район (809) Лиман (124)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СТАЛЕВИ)))) Дякака Вам, Красені!!!!!
показать весь комментарий
02.11.2025 12:20 Ответить
 
 