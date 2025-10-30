РУС
Бойцы 63-й ОМБр взяли в плен оккупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней". ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины выследили и взяли в плен российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операцию провели пилоты 3-го батальона, которые обычно выполняют задачи по аэроразведке и ударам дронами. На этот раз они проявили не только мастерство в небе, но и решительность на земле.

"Бойцы 63 бригады выследили и взяли в плен кацапа. Причем сделали это не пехотинцы или штурмовики, а пилоты. Настоящие универсальные солдаты", - пишут бойцы в комментарии.

армия РФ (21099) пленные (2241) 63 ОМБр (134)
бреше
30.10.2025 13:01
30.10.2025 13:01 Ответить
Вони,suky,всі невинними овечками прикидаються.Як припече.
30.10.2025 13:03
30.10.2025 13:03 Ответить
Сіс жур....🤣🤣🤣
30.10.2025 13:06
30.10.2025 13:06 Ответить
Ніхто навіть з них не стріляв. Їм всім казали, що на учєнія їдуть, в ставропольській край...
30.10.2025 13:30
30.10.2025 13:30 Ответить
Дайте йому малясовки - всю правду розкаже... Детектор брехнi в сторiнцi нервово палить (самосад).
30.10.2025 13:32
30.10.2025 13:32 Ответить
не треба їм казати жити будеш, треба казати ми тебе сейчас абнулім кацап, нехай сере в штани, ато по гуманному все, з чортами так не треба
30.10.2025 13:43
30.10.2025 13:43 Ответить
Же не ман сіс жур...
30.10.2025 13:51
30.10.2025 13:51 Ответить
Видно в школу каtsап таки ходив: навчився читати і прочитав "12 стільців" Ільфа і Петрова. Й досі під впливом шедевру.
30.10.2025 14:13
30.10.2025 14:13 Ответить
 
 