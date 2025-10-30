Бойцы 63-й ОМБр взяли в плен оккупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней". ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины выследили и взяли в плен российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операцию провели пилоты 3-го батальона, которые обычно выполняют задачи по аэроразведке и ударам дронами. На этот раз они проявили не только мастерство в небе, но и решительность на земле.

"Бойцы 63 бригады выследили и взяли в плен кацапа. Причем сделали это не пехотинцы или штурмовики, а пилоты. Настоящие универсальные солдаты", - пишут бойцы в комментарии.

