Бойцы 63-й ОМБр взяли в плен оккупанта: "Я не стрелял. Я жрачку искал. Я не хавал уже шесть дней". ВИДЕО
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины выследили и взяли в плен российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операцию провели пилоты 3-го батальона, которые обычно выполняют задачи по аэроразведке и ударам дронами. На этот раз они проявили не только мастерство в небе, но и решительность на земле.
"Бойцы 63 бригады выследили и взяли в плен кацапа. Причем сделали это не пехотинцы или штурмовики, а пилоты. Настоящие универсальные солдаты", - пишут бойцы в комментарии.
Alex Hord
Zahar Kindrat
Вал Кочин #550865
Ігор Величко #574725
alexandr shamov
Chip Foose
rock-n-roll
Добрий Дзядзьо #568312
