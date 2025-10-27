2 442 5
Трое украинских воинов взяли в плен семерых российских оккупантов вблизи села Вольное на Донетчине. ВИДЕО
Во время зачистки дач вблизи села Вольное Донецкой области трое украинских штурмовиков из 25-го отдельного штурмового батальона "Рысь" взяли в плен сразу семерых российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами зачистки и сдачи россиян в плен опубликована в соцсетях.
"Сразу семерых российских солдат берут в плен трое украинских штурмовиков во время зачистки дач вблизи села Вольное Донецкой области. Существенно помог во время операции ударный дрон, который разбил дверцу в укрытие и оставил оккупантам выбор: гранаты и смерть или плен", - отмечается в комментарии к видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми пишаємося 💖
Насправді вилазять, як смердючі щурі із залитої водою норм.
Треба було зразу і порішити всіх у потилицю.
Слава Україні!