Трое украинских воинов взяли в плен семерых российских оккупантов вблизи села Вольное на Донетчине. ВИДЕО

Во время зачистки дач вблизи села Вольное Донецкой области трое украинских штурмовиков из 25-го отдельного штурмового батальона "Рысь" взяли в плен сразу семерых российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами зачистки и сдачи россиян в плен опубликована в соцсетях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Сразу семерых российских солдат берут в плен трое украинских штурмовиков во время зачистки дач вблизи села Вольное Донецкой области. Существенно помог во время операции ударный дрон, который разбил дверцу в укрытие и оставил оккупантам выбор: гранаты и смерть или плен", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные взяли в плен оккупанта, который должен был проводить российские ДРГ в Константиновку. ВИДЕО