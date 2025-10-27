РУС
Трое украинских воинов взяли в плен семерых российских оккупантов вблизи села Вольное на Донетчине. ВИДЕО

Во время зачистки дач вблизи села Вольное Донецкой области трое украинских штурмовиков из 25-го отдельного штурмового батальона "Рысь" взяли в плен сразу семерых российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами зачистки и сдачи россиян в плен опубликована в соцсетях.

"Сразу семерых российских солдат берут в плен трое украинских штурмовиков во время зачистки дач вблизи села Вольное Донецкой области. Существенно помог во время операции ударный дрон, который разбил дверцу в укрытие и оставил оккупантам выбор: гранаты и смерть или плен", - отмечается в комментарии к видео.

Черговим українським супергероям-респект...
27.10.2025 09:31 Ответить
Це є дуже файно.
27.10.2025 09:36 Ответить
ох і сильні наші Воїни, одним махом ... ❤️ !!!
27.10.2025 09:37 Ответить
Немає у світі кращих і сильніших чоловіків, ніж українські чоловіки 💛💙
Ми пишаємося 💖
27.10.2025 10:27 Ответить
руззкая удаль!

Насправді вилазять, як смердючі щурі із залитої водою норм.
Треба було зразу і порішити всіх у потилицю.
Слава Україні!
27.10.2025 10:52 Ответить
 
 