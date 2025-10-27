УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10451 відвідувач онлайн
Новини Полонені окупанти
2 787 7

Троє українських воїнів полонили сімох російських окупантів поблизу села Вільне на Донеччині. ВIДЕО

Під час зачистки дач поблизу села Вільне Донецької області троє українських штурмовиків із 25-го окремого штурмового батальйону "Рись" взяли в полон одразу сімох російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами зачистки та здачі росіян у полон опублікований у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Одразу сімох російських солдат беруть у полон троє українських штурмовиків під час зачистки дач поблизу села Вільне Донецької області. Суттєво допоміг під час операції ударний дрон, який розбив дверцята в укриття і залишив окупантам вибір: гранати і смерть або полон", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові взяли у полон окупанта, який мав проводити російські ДРГ у Костянтинівку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19209) Донецька область (9920) полонені (2361) Покровський район (1135) Вільне (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговим українським супергероям-респект...
показати весь коментар
27.10.2025 09:31 Відповісти
Це є дуже файно.
показати весь коментар
27.10.2025 09:36 Відповісти
ох і сильні наші Воїни, одним махом ... ❤️ !!!
показати весь коментар
27.10.2025 09:37 Відповісти
Немає у світі кращих і сильніших чоловіків, ніж українські чоловіки 💛💙
Ми пишаємося 💖
показати весь коментар
27.10.2025 10:27 Відповісти
руззкая удаль!

Насправді вилазять, як смердючі щурі із залитої водою норм.
Треба було зразу і порішити всіх у потилицю.
Слава Україні!
показати весь коментар
27.10.2025 10:52 Відповісти
Героям Украіни слава !!
показати весь коментар
27.10.2025 11:12 Відповісти
Кацапська пітушня піде на обмін 😠
показати весь коментар
27.10.2025 11:15 Відповісти
 
 