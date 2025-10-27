Троє українських воїнів полонили сімох російських окупантів поблизу села Вільне на Донеччині. ВIДЕО

Під час зачистки дач поблизу села Вільне Донецької області троє українських штурмовиків із 25-го окремого штурмового батальйону "Рись" взяли в полон одразу сімох російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами зачистки та здачі росіян у полон опублікований у соцмережах.

"Одразу сімох російських солдат беруть у полон троє українських штурмовиків під час зачистки дач поблизу села Вільне Донецької області. Суттєво допоміг під час операції ударний дрон, який розбив дверцята в укриття і залишив окупантам вибір: гранати і смерть або полон", - зазначається у коментарі до відео.

