Пятеро оккупантов сдаются в плен бойцам 5-й ОШБр. ВИДЕО

Подразделения 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой бригады успешно провели штурмовые действия на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе операции украинские воины ликвидировали вражеское укрытие и захватили в плен пятерых российских оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные взяли в плен оккупанта, который должен был проводить российские ДРГ в Константиновку. ВИДЕО