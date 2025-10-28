1 055 1
Пятеро оккупантов сдаются в плен бойцам 5-й ОШБр. ВИДЕО
Подразделения 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой бригады успешно провели штурмовые действия на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе операции украинские воины ликвидировали вражеское укрытие и захватили в плен пятерых российских оккупантов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor #591922
показать весь комментарий28.10.2025 10:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль