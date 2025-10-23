РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10131 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
544 1

Бойцы 5-й ОШБр дронами уничтожили российский БМ-21 "Град" и два орудия. ВИДЕО

Подразделение 5-й отдельной штурмовой бригады опубликовало кадры успешной боевой работы: ударными дронами было ликвидировано реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и два артиллерийских орудия противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на поражение РСЗО понадобилось всего два дрона - операция была быстрой и точечной. В результате удара вражеская система была выведена из строя и больше не представляет угрозы для украинских позиций.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон разнес кабину российского РСЗО "Град", экипаж ликвидирован. ВИДЕО

Автор: 

РСЗО (221) дроны (5187) 5 ОШБр (147)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так уже-б, "уточняли"... Бо на останніх кадрах не просто "гармата" (ніби-то), а САУ... А це - набагато "жирніша штука"...
показать весь комментарий
23.10.2025 11:58 Ответить
 
 