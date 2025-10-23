Бойцы 5-й ОШБр дронами уничтожили российский БМ-21 "Град" и два орудия. ВИДЕО
Подразделение 5-й отдельной штурмовой бригады опубликовало кадры успешной боевой работы: ударными дронами было ликвидировано реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и два артиллерийских орудия противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на поражение РСЗО понадобилось всего два дрона - операция была быстрой и точечной. В результате удара вражеская система была выведена из строя и больше не представляет угрозы для украинских позиций.
Яр Холодний
