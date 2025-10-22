Ударный дрон "поджарил" автомобиль вместе с оккупантами. ВИДЕО

Украинские операторы дронов поразили вражескую машину, заполненную оккупантами, которая двигалась по одной из дорог на Луганском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после двух точных попаданий, авто загорелось.

Вследствие боевой работы уничтожено транспортное средство и ликвидированы российские военные. Захватчики сгорели, а вражеский автомобиль превратился в металлолом.

Ранее сообщалось, что бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ударными дронами уничтожили врага в Серебрянском лесу на Луганщине.

