Ударний дрон "підсмажив" автівку разом з окупантами. ВIДЕО

Українські оператори дронів уразили ворожу автівку, заповнену окупантами, яка рухалася однією з доріг на Луганському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після двох точних влучань, авто зайнялося.

У результаті бойової роботи знищено транспортний засіб та ліквідовано російських військових. Загарбники згоріли, а ворожий автомобіль перетворився на брухт.

Раніше повідомлялося, що бійці 63-ї окремої механізованої бригади ударними дронами знищили ворога в Серебрянському лісі на Луганщині.

авто (6413) армія рф (19158) знищення (8550) дрони (6122) Луганська область (4947)
22.10.2025 20:19 Відповісти
Знову на вечерю смажені кацапи?!
22.10.2025 20:22 Відповісти
Замість котика повинна бути зграя диких койотів і гієн !
22.10.2025 20:55 Відповісти
ас\дс++))
22.10.2025 20:32 Відповісти
Неймовірна робота пілота! На швидкості влучити (двічі !!!) у ту труповозку! Браво! 👏👏👏🇺🇦
22.10.2025 21:22 Відповісти
один зійшов не на зупинці)))
22.10.2025 21:51 Відповісти
 
 