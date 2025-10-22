Ударний дрон "підсмажив" автівку разом з окупантами. ВIДЕО

Українські оператори дронів уразили ворожу автівку, заповнену окупантами, яка рухалася однією з доріг на Луганському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після двох точних влучань, авто зайнялося.

У результаті бойової роботи знищено транспортний засіб та ліквідовано російських військових. Загарбники згоріли, а ворожий автомобіль перетворився на брухт.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що бійці 63-ї окремої механізованої бригади ударними дронами знищили ворога в Серебрянському лісі на Луганщині.

Дивіться також: Оператори дронів "Ivan Franko Group" знищили 11 одиниць техніки на Донецькому напрямку. ВIДЕО