Ударний дрон "підсмажив" автівку разом з окупантами. ВIДЕО
Українські оператори дронів уразили ворожу автівку, заповнену окупантами, яка рухалася однією з доріг на Луганському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після двох точних влучань, авто зайнялося.
У результаті бойової роботи знищено транспортний засіб та ліквідовано російських військових. Загарбники згоріли, а ворожий автомобіль перетворився на брухт.
Раніше повідомлялося, що бійці 63-ї окремої механізованої бригади ударними дронами знищили ворога в Серебрянському лісі на Луганщині.
