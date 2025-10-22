УКР
Оператори дронів "Ivan Franko Group" знищили 11 одиниць техніки на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" нищать логістику та особовий склад ворога на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами по окупантах було уражено:

  • 6 автомобілів;

  • 5 мотоциклів;

  • 10 військових РФ.

На оприлюднених кадрах видно, як загарбники розбігаються по лісосмугах та розлітаються дорогами, рятуючись від українських безпілотників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повідомлялося раніше, що бійці підрозділу "Ivan Franko Group" знищили десяток одиниць техніки та особовий склад військових РФ.

Дивіться також: Не втік від українського дрона: окупант вистрілив собі в голову при наближенні українського БпЛА. ВIДЕО

авто (6413) армія рф (19158) знищення (8550) Донецька область (9886) мотоцикл (113) ЗСУ (8047) дрони (6122) Сили безпілотних систем (258)
На конвеєрі рашки фарбується 21 біла Лада ...
Ой, вибачаюся .. 16 білих авто и 5 мотоциклів (для тих 5-ти мотогонщиків )
22.10.2025 19:38 Відповісти
 
 