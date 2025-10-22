Оператори дронів "Ivan Franko Group" знищили 11 одиниць техніки на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" нищать логістику та особовий склад ворога на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами по окупантах було уражено:

6 автомобілів;

5 мотоциклів;

10 військових РФ.

На оприлюднених кадрах видно, як загарбники розбігаються по лісосмугах та розлітаються дорогами, рятуючись від українських безпілотників.

Повідомлялося раніше, що бійці підрозділу "Ivan Franko Group" знищили десяток одиниць техніки та особовий склад військових РФ.

