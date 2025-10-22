528 2
Операторы дронов "Ivan Franko Group" уничтожили 11 единиц техники на Донецком направлении. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Ivan Franko Group" уничтожают логистику и личный состав врага на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами по оккупантам было поражено:
-
6 автомобилей;
-
5 мотоциклов;
-
10 военных РФ.
На обнародованных кадрах видно, как захватчики разбегаются по лесополосам и разлетаются по дорогам, спасаясь от украинских беспилотников.
Сообщалось ранее, что бойцы подразделения "Ivan Franko Group" уничтожили десяток единиц техники и личный состав военных РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ой, вибачаюся .. 16 білих авто и 5 мотоциклів (для тих 5-ти мотогонщиків )