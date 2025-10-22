РУС
Операторы дронов "Ivan Franko Group" уничтожили 11 единиц техники на Донецком направлении. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Ivan Franko Group" уничтожают логистику и личный состав врага на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами по оккупантам было поражено:

  • 6 автомобилей;

  • 5 мотоциклов;

  • 10 военных РФ.

На обнародованных кадрах видно, как захватчики разбегаются по лесополосам и разлетаются по дорогам, спасаясь от украинских беспилотников.

Сообщалось ранее, что бойцы подразделения "Ivan Franko Group" уничтожили десяток единиц техники и личный состав военных РФ.

Сообщалось ранее, что бойцы подразделения "Ivan Franko Group" уничтожили десяток единиц техники и личный состав военных РФ.

