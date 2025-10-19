653 1
Минус укрытия, машины и десять оккупантов: работа операторов дронов "Ivan Franko Group". ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Ivan Franko Group" уничтожили десяток единиц техники и личный состав военных РФ.
Украинские операторы дронов поразили беспилотниками вражеское укрытие, квадроцикл, десять оккупантов, пять автомобилей и четыре мотоцикла, сообщает Цензор.НЕТ.
Под видео бойцы комментируют: "Жизнь - это математика. Ты завтыкал - и тебя умножили на ноль".
Кадры боевой работы бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
Але ціль повинна бути жирніша - до моменту розрядки батареї....