Минус укрытия, машины и десять оккупантов: работа операторов дронов "Ivan Franko Group". ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Ivan Franko Group" уничтожили десяток единиц техники и личный состав военных РФ.

Украинские операторы дронов поразили беспилотниками вражеское укрытие, квадроцикл, десять оккупантов, пять автомобилей и четыре мотоцикла, сообщает Цензор.НЕТ.

Под видео бойцы комментируют: "Жизнь - это математика. Ты завтыкал - и тебя умножили на ноль".

Кадры боевой работы бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

