Украинский снайпер ликвидировал оккупантов с расстояния более километра. ВИДЕО

В сети обнародовано видео, на котором украинские снайперы подразделения Sniper Group E40 ликвидировали оккупантов эвакуационной группы на одном из направлений.

На записи видно, как снайпер стреляет по захватчикам с расстояния 1 150 метров, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате - несколько военных РФ были ликвидированы, а остальные - разбежались.

