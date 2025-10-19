РУС
Украинский снайпер ликвидировал оккупантов с расстояния более километра. ВИДЕО

В сети обнародовано видео, на котором украинские снайперы подразделения Sniper Group E40 ликвидировали оккупантов эвакуационной группы на одном из направлений.

На записи видно, как снайпер стреляет по захватчикам с расстояния 1 150 метров, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате - несколько военных РФ были ликвидированы, а остальные - разбежались.

А гвалтувати 6-ти місячних дітей українок рашистами на очах батьків то не табу. Нема зараз табу для рашистів.
19.10.2025 16:11 Ответить
Для цього робили локальне перемир'я на окремих ділянках фронту . Якщо його немає - евакуатори є законною ціллю .
19.10.2025 16:12 Ответить
ай-яй-яй..а Маринеску не рассказали?? да???
19.10.2025 16:13 Ответить
Тю ... А чому ці "медики" наступають прямо на снайпера, а не тягнуть в свій тил підранка?
19.10.2025 16:13 Ответить
вбивати свинособак треба від малого до старого,а медиків в першу чергу..
19.10.2025 16:16 Ответить
У кацапів не існує нормальних людей , навіть серед медиків , -
всі вони припхалися в Україну вбивати нас і наших дітей !!
19.10.2025 16:21 Ответить
Групова ціль - навіть поправку на вітер робити не потрібно!!!
