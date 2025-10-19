Украинский снайпер ликвидировал оккупантов с расстояния более километра. ВИДЕО
В сети обнародовано видео, на котором украинские снайперы подразделения Sniper Group E40 ликвидировали оккупантов эвакуационной группы на одном из направлений.
На записи видно, как снайпер стреляет по захватчикам с расстояния 1 150 метров, сообщает Цензор.НЕТ.
В результате - несколько военных РФ были ликвидированы, а остальные - разбежались.
всі вони припхалися в Україну вбивати нас і наших дітей !!