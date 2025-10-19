Український снайпер ліквідував окупантів з відстані більше кілометра. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відео, на якому українські снайпери підрозділу Sniper Group E40 ліквідували окупантів евакуаційної групи на одному з напрямків.
На записі видно, як снайпер стріляє по загарбниках з відстані 1 150 метрів, повідомляє Цензор.НЕТ.
У результаті - кількох військових РФ було ліквідовано, а інші - розбіглися.
всі вони припхалися в Україну вбивати нас і наших дітей !!