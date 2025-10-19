Український снайпер ліквідував окупантів з відстані більше кілометра. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відео, на якому українські снайпери підрозділу Sniper Group E40 ліквідували окупантів евакуаційної групи на одному з напрямків.

На записі видно, як снайпер стріляє по загарбниках з відстані 1 150 метрів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті - кількох військових РФ було ліквідовано, а інші - розбіглися.

Дивіться також: "Птахи Мадяра" знищили окупанта - його рештки розлетілися у різні боки. ВIДЕО 18+