УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
3 535 10

Український снайпер ліквідував окупантів з відстані більше кілометра. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відео, на якому українські снайпери підрозділу Sniper Group E40 ліквідували окупантів евакуаційної групи на одному з напрямків.

На записі видно, як снайпер стріляє по загарбниках з відстані 1 150 метрів, повідомляє Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті - кількох військових РФ було ліквідовано, а інші - розбіглися.

Дивіться також: "Птахи Мадяра" знищили окупанта - його рештки розлетілися у різні боки. ВIДЕО 18+

армія рф (19112) знищення (8517) снайпери (371)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
У кацапів не існує нормальних людей , навіть серед медиків , -
всі вони припхалися в Україну вбивати нас і наших дітей !!
показати весь коментар
19.10.2025 16:21 Відповісти
+14
А гвалтувати 6-ти місячних дітей українок рашистами на очах батьків то не табу. Нема зараз табу для рашистів.
показати весь коментар
19.10.2025 16:11 Відповісти
+9
вбивати свинособак треба від малого до старого,а медиків в першу чергу..
показати весь коментар
19.10.2025 16:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А гвалтувати 6-ти місячних дітей українок рашистами на очах батьків то не табу. Нема зараз табу для рашистів.
показати весь коментар
19.10.2025 16:11 Відповісти
Для цього робили локальне перемир'я на окремих ділянках фронту . Якщо його немає - евакуатори є законною ціллю .
показати весь коментар
19.10.2025 16:12 Відповісти
ай-яй-яй..а Маринеску не рассказали?? да???
показати весь коментар
19.10.2025 16:13 Відповісти
Тю ... А чому ці "медики" наступають прямо на снайпера, а не тягнуть в свій тил підранка?
показати весь коментар
19.10.2025 16:13 Відповісти
вбивати свинособак треба від малого до старого,а медиків в першу чергу..
показати весь коментар
19.10.2025 16:16 Відповісти
У кацапів не існує нормальних людей , навіть серед медиків , -
всі вони припхалися в Україну вбивати нас і наших дітей !!
показати весь коментар
19.10.2025 16:21 Відповісти
Групова ціль - навіть поправку на вітер робити не потрібно!!!
показати весь коментар
19.10.2025 16:45 Відповісти
ЛАЙК!!!
показати весь коментар
19.10.2025 19:59 Відповісти
 
 