УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
4 166 22

"Птахи Мадяра" знищили окупанта - його рештки розлетілися у різні боки. ВIДЕО 18+

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" розірвали окупанта на частини.

Відео знищення загарбника показали у соцмережах. На кадрах - атака БпЛА на російського військового, у результаті чого його розірвало, а частини тіла розкидало в різні боки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також: Під прицілом українського дрона: поранений окупант вистрілив собі в голову на полі бою. ВIДЕО 18+

армія рф (19112) знищення (8517) дрони (6084) 414 Птахи Мадяра (76)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Це була гарна мирна угода
показати весь коментар
19.10.2025 15:37 Відповісти
+5
Та їх там сотні тисяч, тих рашистів - один це класно, але.... де 3000 ракет, шо гнида казала у 24 році виробить, де мілард, а з слів бувшого міністра оборони, котрий має десть маєтків у США - десять міліардів, дронів, 40 САУ Богдан на місяц. Тіки у хворобливих мізках 60% українців.
показати весь коментар
19.10.2025 15:45 Відповісти
+3
То не рештки, то скрЄпи розскрЄпІлісь...
показати весь коментар
19.10.2025 16:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це була гарна мирна угода
показати весь коментар
19.10.2025 15:37 Відповісти
Та їх там сотні тисяч, тих рашистів - один це класно, але.... де 3000 ракет, шо гнида казала у 24 році виробить, де мілард, а з слів бувшого міністра оборони, котрий має десть маєтків у США - десять міліардів, дронів, 40 САУ Богдан на місяц. Тіки у хворобливих мізках 60% українців.
показати весь коментар
19.10.2025 15:45 Відповісти
Депутат.
показати весь коментар
19.10.2025 15:47 Відповісти
Хто.
показати весь коментар
19.10.2025 15:51 Відповісти
Не встидно птахам? Ворони заклюють.
показати весь коментар
19.10.2025 15:46 Відповісти
Московитам-окупантам з 2014 року, в Мирній Україні, - СМЕРТЬ!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
❤️‼️🇺🇦🇪🇺🇺🇸💯⚔️⚒✊👍🤝💪✌️👏👌🫡🇺🇸🇪🇺🇺🇦‼️❤️
показати весь коментар
19.10.2025 15:49 Відповісти
Друже, ти звідки?
показати весь коментар
19.10.2025 16:03 Відповісти
Зачем пришёл? Куда направлялся? Что на себе тащил? Я прям в недоумении. Объясните...
показати весь коментар
19.10.2025 15:51 Відповісти
ТурЫст он заблудший.
показати весь коментар
19.10.2025 19:19 Відповісти
Ймовірно, це так званий "верблюд", або приманка. Якщо залишиться живий - можна вікоричтовувати цей маршрут для наступу. Якщо уб'ють - тоді пошлють слідуючого другою дорогою.
показати весь коментар
19.10.2025 19:34 Відповісти
роберт, чи не плануєш пристрілятися по будапешту?
рудий ***** та плєшивий окурок, планують через пару тижнів....
показати весь коментар
19.10.2025 16:01 Відповісти
зараз у нас лісники і єгєря так лисиць і кабанчиків підгодовують.
показати весь коментар
19.10.2025 16:02 Відповісти
Треба дозвіл.
показати весь коментар
19.10.2025 16:04 Відповісти
дозвіл і всі безстрокові ліцензії видають автоматично після КМБ.
показати весь коментар
19.10.2025 16:16 Відповісти
Попав, здасться....
показати весь коментар
19.10.2025 16:25 Відповісти
То не рештки, то скрЄпи розскрЄпІлісь...
показати весь коментар
19.10.2025 16:36 Відповісти
"Птахам" можна порекомендувати створювати таке саме,як в рашці-"Рубікон". https://www.youtube.com/shorts/yZEt-uUit_o?.
Або ще краще.
Звичайно,якщо їм по можливстях і по компетенції.
показати весь коментар
19.10.2025 16:45 Відповісти
альфред хічкок "птахи". роберт бровді "птахи мадьяра" )))
показати весь коментар
19.10.2025 17:04 Відповісти
Ще мінус один окупант!
показати весь коментар
19.10.2025 18:50 Відповісти
Квитки ще є, чекаємо...
показати весь коментар
19.10.2025 19:15 Відповісти
Нормально його розвалило. Нехай полежить і подумає над своєю поведінкою.
показати весь коментар
19.10.2025 19:40 Відповісти
От за шо х*йлу можна подякувати, так це за те, що коли люди бачать як ти дивишся з посмішкою на те як розлітаються рештки чмоскалів і їхні киші немов новорічні гирлянди повисають на гілках - НІКОМУ НІЧОГО НЕ ТРЕБА ПОЯСНЮВАТИ!
показати весь коментар
19.10.2025 19:57 Відповісти
 
 