"Птахи Мадяра" знищили окупанта - його рештки розлетілися у різні боки. ВIДЕО 18+

Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" розірвали окупанта на частини.

Відео знищення загарбника показали у соцмережах. На кадрах - атака БпЛА на російського військового, у результаті чого його розірвало, а частини тіла розкидало в різні боки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

