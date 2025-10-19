4 166 22
"Птахи Мадяра" знищили окупанта - його рештки розлетілися у різні боки. ВIДЕО 18+
Оператори безпілотних систем 414-ї бригади "Птахи Мадяра" розірвали окупанта на частини.
Відео знищення загарбника показали у соцмережах. На кадрах - атака БпЛА на російського військового, у результаті чого його розірвало, а частини тіла розкидало в різні боки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
