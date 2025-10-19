РУС
2 397 16

"Птахи Мадяра" уничтожили оккупанта - его останки разлетелись в разные стороны. ВИДЕО 18+

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" разорвали оккупанта на части.

Видео уничтожения захватчика показали в соцсетях. На кадрах - атака БпЛА на российского военного, в результате чего его разорвало, а части тела разбросало в разные стороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Под прицелом украинского дрона: раненый оккупант выстрелил себе в голову на поле боя. ВИДЕО 18+

армия РФ (20951) уничтожение (8193) дроны (5137) 414 Птахи Мадяра (74)
+10
Це була гарна мирна угода
19.10.2025 15:37 Ответить
+3
Та їх там сотні тисяч, тих рашистів - один це класно, але.... де 3000 ракет, шо гнида казала у 24 році виробить, де мілард, а з слів бувшого міністра оборони, котрий має десть маєтків у США - десять міліардів, дронів, 40 САУ Богдан на місяц. Тіки у хворобливих мізках 60% українців.
19.10.2025 15:45 Ответить
+2
зараз у нас лісники і єгєря так лисиць і кабанчиків підгодовують.
19.10.2025 16:02 Ответить
Депутат.
19.10.2025 15:47 Ответить
Хто.
19.10.2025 15:51 Ответить
Не встидно птахам? Ворони заклюють.
19.10.2025 15:46 Ответить
Московитам-окупантам з 2014 року, в Мирній Україні, - СМЕРТЬ!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
❤️‼️🇺🇦🇪🇺🇺🇸💯⚔️⚒✊👍🤝💪✌️👏👌🫡🇺🇸🇪🇺🇺🇦‼️❤️
19.10.2025 15:49 Ответить
Друже, ти звідки?
19.10.2025 16:03 Ответить
Зачем пришёл? Куда направлялся? Что на себе тащил? Я прям в недоумении. Объясните...
19.10.2025 15:51 Ответить
роберт, чи не плануєш пристрілятися по будапешту?
рудий ***** та плєшивий окурок, планують через пару тижнів....
19.10.2025 16:01 Ответить
Треба дозвіл.
19.10.2025 16:04 Ответить
дозвіл і всі безстрокові ліцензії видають автоматично після КМБ.
19.10.2025 16:16 Ответить
Попав, здасться....
19.10.2025 16:25 Ответить
То не рештки, то скрЄпи розскрЄпІлісь...
19.10.2025 16:36 Ответить
"Птахам" можна порекомендувати створювати таке саме,як в рашці-"Рубікон". https://www.youtube.com/shorts/yZEt-uUit_o?.
Або ще краще.
Звичайно,якщо їм по можливстях і по компетенції.
19.10.2025 16:45 Ответить
альфред хічкок "птахи". роберт бровді "птахи мадьяра" )))
19.10.2025 17:04 Ответить
 
 