"Птахи Мадяра" уничтожили оккупанта - его останки разлетелись в разные стороны. ВИДЕО 18+

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" разорвали оккупанта на части.

Видео уничтожения захватчика показали в соцсетях. На кадрах - атака БпЛА на российского военного, в результате чего его разорвало, а части тела разбросало в разные стороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

