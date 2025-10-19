2 397 16
"Птахи Мадяра" уничтожили оккупанта - его останки разлетелись в разные стороны. ВИДЕО 18+
Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" разорвали оккупанта на части.
Видео уничтожения захватчика показали в соцсетях. На кадрах - атака БпЛА на российского военного, в результате чего его разорвало, а части тела разбросало в разные стороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+10 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий19.10.2025 15:37 Ответить Ссылка
+3 Danger Zone
показать весь комментарий19.10.2025 15:45 Ответить Ссылка
+2 Urs
показать весь комментарий19.10.2025 16:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
❤️‼️🇺🇦🇪🇺🇺🇸💯⚔️⚒✊👍🤝💪✌️👏👌🫡🇺🇸🇪🇺🇺🇦‼️❤️
рудий ***** та плєшивий окурок, планують через пару тижнів....
Або ще краще.
Звичайно,якщо їм по можливстях і по компетенції.